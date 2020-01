duka propone una nuova versione in vetro cromato a effetto specchio per le iconiche ‘acqua 5000’ e ‘acqua R 5000’ e un elegante profilo nero per la dinamica ‘libero 3000’ (foto in apertura).

acqua 5000 e acqua R 5000, le cabine doccia dalle linee rigorose, nate dalla perfetta fusione tra design e alta tecnologia, vengono oggi proposte anche con vetro cromato a effetto specchio, per offrire soluzioni dal grande impatto estetico.