Architettura e design per il nuovo Borgobrufa Spa Resort

Sei mesi effettivi di lavoro a fronte di 2 anni e mezzo di valutazioni e progetti, proprio per riuscire a portare a compimento il restyling nel minor tempo possibile. Traguardo raggiunto per il Borgobrufa Spa Resort di Torgiano (PG) che, non solo ha aperto la stagione con i nuovi ambienti, ma soprattutto è stato insignito delle 5 stelle.