La stagione invernale invoglia a rimanere in casa, in un ambiente caldo e confortevole dove trascorrere momenti piacevoli da soli o in compagnia. All’interno della nuova collezione living Maestrale di Scandola Mobili si trovano due proposte che si adattano perfettamente a questo desiderio, pensate per un soggiorno da vivere in completo relax.