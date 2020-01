Alpina Dolomites Health Lodge & Spa, Alpe di Siusi

Bastano pochi giorni per staccare la spina e ricaricare le batterie concedendosi una giusta pausa relax via dalla città. Dove? In una bellissima spa di montagna, per regalarsi beauty experience indimenticabili. Tra bagni alle erbe che sanno di fieno, larice e stella alpina, facial che sfruttano le proprietà curative dei prodotti naturali e massaggi che si ispirano alla tradizione orientale per regalare effetti benefici che durano anche una volta rientrati a casa. E all’Alpina Dolomites Health Lodge & Spa sull’Alpe di Siusi, uno dei resort più esclusivi delle Dolomiti, tutto questo è possibile.