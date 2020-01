Labbra che risplendono con M·A·C Patent Paint Lip Lacquer

Si tratta di un succulento lucidalabbra ultra pigmentato mai visto o provato prima d’ora. Il nuovo M·A·C Patent Paint Lip Lacquer è un gloss sontuosamente cremoso, che conferisce una lucentezza effetto vinile e idrata le labbra all’istante, garantendo una resa colore impeccabile a lunga tenuta. Disponibile in 15 tonalità – dai lucenti toni nude pesca ai seducenti rossi accesi passando per l’audacia dei toni blu e porpora – M·A·C Patent Paint Lip Lacquer vanta una speciale formula in gel priva di cere, ideale per creare una lucentezza con effetto dinamico 3D dalla vestibilità impalpabile, confortevole e mai appiccicosa.