Il paese del Sol Levante si è rivelato fonte d’ispirazione per la creazione del nuovo letto Osaka di Noctis – affermata realtà che sfiora i 30 anni di storia, passione e ricerca nel settore dei letti imbottiti 100% Made in Italy – per la sobrietà delle sue linee e per la capacità di miscelare tradizione e modernità, lavorazione artigianale e produzione industriale.