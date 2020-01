Vacanze controcorrente nella Spa rifugio di Porretta Terme

Le vacanze invernali, si sa sono un attentato alla linea. Complice il freddo e le tavole imbandite delle feste, il giro vita a gennaio normalmente si allarga mentre una sensazione di appesantimento generale rischia di adombrare il beneficio del riposo.

La Spa rifugio di Porretta Terme viene in soccorso e propone una vacanza controcorrente da fare dopo il periodo Natalizio o, perché no, quando si vuole. Così Helvetia Thermal Spa propone una vacanza salutare per ritrovare la propria forma migliore fisica e mentale.