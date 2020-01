Una tonalità profonda, universale e versatile, un “blu senza tempo, elegante nella sua semplicità” e “rassicurante”: è Classic blue. Una nuance intensa, perfetta per far convivere classico e moderno. Stimolata da questo colore di tendenza di quest’anno, Ridea – azienda nata con l’obiettivo di rivoluzionare il classico concetto di radiatore – propone alcune dei suoi modelli in questa nuova sfumatura di blu.