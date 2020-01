Schneiders Salzburg sposa la sostenibilità

La consapevolezza ambientale e il pensiero sostenibile sono sempre stati coltivati da Schneiders Salzburg e perseguiti sistematicamente investendo in materiali innovativi, siti di produzione locali, percorsi ottimizzati di trasporto, relazioni con clienti e partner, in un’ottica di sostenibilità anche etica e sociale.

Da sempre tutta la produzione si realizza in Europa, attuando in anticipo sui tempi ciò che oggi si definisce una gestione a filiera corta. Le relazioni a lungo termine con fornitori, produttori e clienti sono tanto importanti per la Schneiders quanto l’uso di materiali naturali. E i tessuti utilizzati, come l’intramontabile loden, la lana, i bottoni in corno e il cashmere non fanno che confermare una vocazione autenticamente sostenibile. Da oltre 70 anni.