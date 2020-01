Il potere di trasformare è il cuore della linea LE LIFT di Chanel. Trasformare l’aspetto della pelle, trasformare se stesse per affermare meglio la propria identità, trasformare la natura per creare un principio attivo puro e potente, in perfetta affinità con i bisogni della pelle. Una naturalezza, che non transige sull’efficacia.