Viaggio nei colori con la women and men’s collection Malo

Vedere e toccare: due sensi che trasmettono emozioni, emozioni che diventano esperienza. I capi Malo conquistano per l’armonia dei colori, dove il blu, il bianco, le tonalità di rosso e di verde invitano l’occhio in un caleidoscopio di paesaggi. I materiali pregiati come il cashmere, il cotone Makò, lavorati con sorprendente perfezione raccontano al tatto storie di popoli e culture raffinate. Ogni capo firmato Malo è un’esperienza d’eccellenza senza confini.