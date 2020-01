Le Pandorine borse e zaini 2019: scopri i saldi e la nuova collezione 2020

Per le donne che amano la moda, gli accessori sono fondamentali per completare un outfit. Ogni look ha bisogno di scarpe, gioielli e soprattutto borse adatte. Non si può mica partecipare a una serata elegante con una borsa gigante modello shopper?! Viceversa, non si può indossare una pochette o una clutch al lavoro: cosa direbbero Enzo e Carla?! Eppure a volte le solite borse, possono risultare noiose e un po’ datate. Ma c’è un modo per ravvivare il vostro look senza eccedere e la soluzione è optare per Le Pandorine.

Le mode sono quasi sempre transitori e di rado qualche trend riesce ad attaccare radici. Eppure Le Pandorine è uno dei brand di borse e accessori più in voga degli ultimi anni. Ma cos’è che rende i suoi prodotti così trendy e amati dalle donne? Scopriamolo insieme.

Le Pandorine borse e zaini

Al giorno d’oggi nessuna donna vuole confondersi tra la folla e ognuna cerca il proprio stile un passo alla volta. Gli accessori sono fondamentali per completare un outfit e a volte possono essere anche il punto focale dell’intero look. Scegliendo borse e zaini Le Pandorine, ogni donna può sentirsi eccentrica ma con stile. Ma qual è la caratteristica che rende così speciali queste borse?

Le Pandorine è un marchio relativamente nuovo, nato nel 2008, e che produce borse di qualità e con uno stile che ha decisamente una marcia in più. Tutti i prodotti della linea si distinguono dagli altri sul mercato grazie a un preciso particolare. Ogni borsa sfoggia scritte divertenti e pungenti o citazioni, tutte dedicate al mondo delle donne. Con una Pandorina al braccio, la borsa non diventa solo un accessorio glamour e funzionale ma anche un vero e proprio manifesto, un elemento iconografico per esprimere identità personale.

Le donne possono scegliere tra tantissimi modelli, materiali, dimensioni, citazioni e colori differenti ed è per questo motivo che Le Pandorine sono le borse preferie delle donne alla moda. La varietà di scelta, la cura dei dettagli, i materiali di ottima qualità uniti a un design urbano e contemporaneo, fanno la forza del brand.

Un’altra particolarità è data dalla possibilità di personalizzare sia borse che accessori. Acquistando Le Pandorine sul sito ufficiale o dai rivenditori autorizzati, potrete richiedere la personalizzazione del vostro acquisto. Potreste aggiungere il vostro nome o le iniziali sulla borsa, oppure quelle della persona a cui la regalerete. Ovviamente non tutti i prodotti Le Pandorine sono personalizzabili ma solo le linee Amelia e Aida

Le Pandorine saldi e nuova collezione

Non è un segreto, qualità e originalità si pagano. Le Pandorine, che possono vantare entrambi questi requisiti, non sono di certo delle borse economiche ma sono da considerarsi di fascia medio-alta. I prezzi possono variare a seconda di modelli e dimensioni ma generalmente si va dai 50 euro circa per portachiavi e portamonete fino a oltre 100 € per le borse più grandi.

Ovviamente, essendo delle borse abbastanza costose, non è raro che le donne facciano razzia di prodotti durante il periodo dei saldi. In questi giorni, infatti, è in corso una promozione su tutto il sito de Le Pandorine; l’intero catalogo è scontato del 30 per cento. I saldi del brand non riguardano solo modelli della scorsa stagione ma anche quelli della nuova collezione 2020 Le Pandorine.

La nuova collezione comprende ben 9 linee diverse di borse, zaini e accessori tutti con caratteristiche differenti. Abbiamo le Everyday, ovvero borse grandi e capienti, con tracolle comode, adatte per le donne dinamiche e lavoratrici che hanno bisogno di spazio e comfort durante la giornata. Le Mini Bag, come si intuisce dal nome, sono invece borse molto più piccole, più adatte alle uscite serali. Le Pochette, un po’ come le Mini Bag, sono dedicate agli eventi dopo le diciotto, agli aperitivi, le feste e gli eventi più speciali.

Passiamo ai Backpack, ovvero agli zaini, molto di moda negli ultimi anni, capienti e comodi per girare per la città senza avere le mani occupate. La line Vicky, invece, è la più completa poiché comprende borse e accessori di diverse dimensioni. Abbiamo portafogli, mini bag, zaini, borse medie e grandi, adatte a tutte le occasioni d’uso. Inoltre, la trama trapuntata delle borse le rende trendy e versatili.

La linea Fringe è dedicata alle donne più stilose e che non hanno paura di osare. Tutti i prodotti della linea – pochette e borse grandi – sono arricchite da frange lunghe con borchie su tutta la parte frontale della borsa. Uno stile aggressive ma anche molto femminile. Nella linea Bucket Mania troverete delle borse dalla classica forma a secchiello, tutte decorate e stampate o arricchite di dettagli interessanti.

Le ultime due linee della nuova collezione Le Pandorine sono senza dubbio le più particolari. Partiamo dalla linea Street Art che, proprio come la linea Vicky, comprende diverse borse e accessori. Abbiamo portamonete, portachiavi, pochette, mini bag, zainetti e shopper tutte caratterizzate dallo stesso design che ricorda i graffiti, tipici della street art. La seconda (e ultima) è la linea Parfum tutta dedicate a delle pochette dal design davvero speciale. Si tratta infatti di pochette rigide con tracolla che ricordano nella forma l’iconica boccetta di profumo di Chanel #5.

Adesso che conoscete tutti i dettagli su Le Pandorine nuova collezione 2020, non vi resta che visitare il sito ufficiale e l’account Instagram del brand e iniziare lo shopping. Approfittate dei saldi di stagione e portatevi a casa la vostra Pandorina preferita.

Fonte: Le Pandorine.it