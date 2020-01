Esclusiva, iconica, unica Regenerating Line è il trattamento premium firmato Transvital. Ultra efficace, multifunzionale e da oggi con un nuovo look ancora più elegante e sofisticato. Le tre formulazioni Regenerating sono infatti contenute in un prezioso pack dorato, ricercato e raffinato che richiama il lusso degli ingredienti altamente selezionati per garantire un’efficacia superiore.