Soirée des Révélations 2020

Per il terzo anno consecutivo, CHANEL è partner ufficiale dell’Académie des Arts et Techniques du Cinéma (Accademia di arti e tecniche del cinema) per il progetto Révélations. Questa collaborazione – che è appena stata rinnovata per altri tre anni – consente alla Maison CHANEL di accompagnare i giovani talenti di oggi e di domani, il tutto riaffermando le sue connessioni privilegiate con il mondo del cinema. In questa occasione, la Camera ha sostenuto la Soirée des Révélations tenutasi il 13 gennaio 2020 al Petit Palais di Parigi.