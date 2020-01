Si avvicina sempre più la giornata dedicata all’amore: San Valentino. La Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, Curio Collection by Hilton, per questo giorno, ha una proposta all’insegna del relax e della dolcezza per tutti gli innamorati. Fedele alla filosofia Curio Collection by Hilton, il Resort dedica un’esperienza creata su misura per le coppie che vogliono regalarsi una celebrazione speciale.