Elf Cosmetics makeup e pennelli: scopri come e dove acquistarli in Italia

Uomini e donne sono ossessionati dalla perfezione. Tutti tentano di raggiungere un ideale di bellezza quasi impossibile e per farlo si affidano a prodotti e trattamenti di tutti i tipi. Tra massaggi, trattamenti estetici, laser terapia, botox, filler e chirurgia plastica, non ne abbiamo mai abbastanza. Ma se alcuni di questi trattamenti possono essere troppo costosi per la maggior parte di noi, c’è qualcosa su cui possiamo sempre contare per sentirci meglio: il trucco. Il makeup può nascondere o attenuare quasi tutte le imperfezioni del viso e darci la sicurezza di cui abbiamo bisogno per affrontare il mondo. Ancora meglio se il makeup in questione è economico e alla portata di tutti. Uno dei drugstore brand più amati dal web è quello della Elf Cosmetics.

Se amate il makeup ma non avete mai sentito parlare della Elf Cosmetic, questo approfondimento fa proprio al caso vostro. Vediamo insieme quasi solo i prodotti della Elf più amati e dove e come acquistarli.

Elf Cosmetics makeup low cost: un po’ di storia

La Elf Cosmetics è un brand americano di cosmetici di Oakland, in California, fondato nel 2004 da Joseph Shamah e Scott Vincent Borba. L’acronimo ELF sta per eyes (occhi), lips (labbra) e face (viso) e indica la destinazione d’uso dei prodotti dell’azienda. Il brand, infatti, nel corso del tempo, ha incluso nel suo catalogo diversi prodotti sia per il makeup che per la cura del viso e del corpo. Creme, tonici, detergenti sono complementari a primer, fondotinta, cipria, bronzer, blush, eyeliner, ombretti, mascara, lipstick e gloss. Non mancano ovviamente anche gli ‘attrezzi del mestiere’ come pennelli, spugnette e accessori vari utili per il trucco di tutti i giorni.

Tutti i prodotti della Elf Cosmetics sono incredibilmente economici e di qualità e in più sono al cento per cento ‘cruelty-free’. La compagnia è una delle poche che, si dall’inizio, ha offerto ai consumatori dei prodotti non testati sugli animali condannando questa orribile pratica. Negli anni la Elf si è battuta per i diritti dei nostri amici a quattro zampe, sposando anche la causa della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) contro l’utilizzo delle pellicce.

Nel lontano 2004 la Elf Cosmetics ha cominciato la sua scalata con soli 13 prodotti per arrivare ad oggi con più di 300 prodotti in catalogo. Negli anni il brand è riuscito a crescere e a sfondare senza mai dimenticare le esigenze dei suoi clienti. Sempre al passo coi tempi e con le nuove tendenze, oggi la Elf vanta tantissimi prodotti al suo attivo divisi in tre linee differenti. Abbiamo qundi la Elf Studio, la Elf Minerals e la Elf Essentials.

La Elf Studio è una linea pensata principalmente per i makeup artists e che include prodotti e strumenti per un trucco professionale. Questa linea è la più costosa ma la qualità dei prodotti è decisamente più alta, adatta a chi fa la truccatrice di mestiere o semplicemente a chi vuole degli strumenti professionali e duraturi.

La Elf Minerals è una linea tutta dedicata al trucco minerale. Questo makeup è diverso perché composto unicamente da minerali naturali, senza l’aggiunta di prodotti sintetici. Tutto il trucco minerale è in polvere ed è l’ideale per le pelli molto giovani o particolarmente grasse oppure per donne e uomini che amano un look naturale.

La linea Elf Essentials, invece, è quella in assoluto più amata e venduta. Fanno parte di questa collezione i prodotti e gli accessori per un trucco facile e veloce, adatto per tutti i giorni. La caratteristica di questa linea è il prezzo dei prodotti, incredibilmente convenienti e adatti a qualsiasi tipo di budget. Generalmente in questa linea ci sono prodotti che non superano i 6 dollari e che sono quindi alla portata di tutti.

Non è quindi un caso che la Elf Cosmetics sia uno dei makeup brand economici più amati al mondo. Ci sono prodotti per tutte le esigenze, che hanno una buona sera e un ottimo rapporto qualità prezzo. Inizialmente venduti sono negli States, oggi i prodotti Elf sono venduti in oltre 17 paesi.

Elf Cosmetic Italia shop online

Ci dispiace comunicarvi che, nonostante i prodotti Elf Cosmetics siano venduti oggi in oltre diciassette paesi, l’Italia purtroppo non è uno di questi. Capita spesso – anche se non se ne capisce il motivo – che il nostro paese resti fuori dai giochi e che non si possano acquistare liberamente prodotti americani nei negozi. Ci sono voluti anni per far arrivare in Italia marchi come Wet ‘n Wild e Phisician’s Formula e ancora oggi è difficile reperirli. Solo alcuni negozi hanno prodotti di queste marche e la selezione è davvero limitata.

Ma se qualcosa di Wet ‘n Wild e Phisician’s Formula è reperibile nei negozi e online – soprattutto sul sito Beauty Bay – la Elf Cosmetics è praticamente introvabile. Non c’è nessun rivenditore autorizzato di prodotti Elf in Italia e purtroppo, ci dispiace dirlo, non esiste nemmeno uno shop online tutto italiano. Per adesso, infatti, la Elf spedisce sono in USA, UK, Canada (dal sito americano), Australia, Messico, Scandinavia e Honduras. Nessun sito web fa spedizioni internazionali ed è quindi impossibile per chiunque dall’Italia acquistare prodotti Elf.

Tuttavia c’è un piccolo escamotage, un faro luminoso nel buio nell’abisso degli acquisti internazionali. Questo stratagemma si chiama Amazon. Per chi è ossessionato dal makeup e non vuole accontentarsi dell’offerta italiana limitata, Amazon è il posto giusto. Vi basterà cercare Elf Cosmetics su Amazon Italia e avrete subito accesso a una discreta selezione di prodotti. Ovviamente, non troverete mai tutto il catalogo Elf su Amazon ma, come si dice, sempre meglio di niente!

