Abito da sposa corto 2020, anni 50, economico, asimmetrico, online

🕊At last, this darling 1950’s lace wedding dress is up for grabs! Bust 34”, waist 26-27”, hips full. Total length 45”. Original metal zipper up the side. Excellent condition. DM if interested! 🕊 . . . . . . #xtabayvintage #vintagebride #vintagebridal #vintageweddingdress #1950sdresses #50sweddingdress