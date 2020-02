Nuova vitalità alla pelle con Nutritious Micro-Algae by Estée Lauder

Estée Lauder ritorna sulla sua collezione di detersione e purificazione Nutritious Micro-Algae, con alghe specificatamente coltivate, ricche di nutrienti e sottoposte a lavorazione a freddo, per aiutare la pelle a liberarsi da ogni traccia di impurità e inquinamento. All’istante, rivela splendore e levigatezza, riequilibrando e attenuando la visibilità dei pori e lasciando la pelle radiosamente opacizzata, fresca e idratata.

Un esclusivo cocktail di tre alghe, per salvaguardarne le proprietà nutritive fondamentali come la Chlorella: Microalga verde smeraldo, che vive in acqua dolce, ricca di vitamine, minerali e aminoacidi; la Spirulina: Microalga azzurro-verde dal ricco contenuto proteico, vitaminico e di fitonutrienti; e la Laminaria Saccharina: Microalga bruna ricca di clorofilla, beta-carotene e polifenoli.