Costumi Parah 2020: scopri la nuova collezione e i prezzi outlet scontati

Freddo e maltempo imperversano ancora sulla nostra penisola ma, nel pieno dell’inverno, c’è chi già pensa al caldo sole estivo. Dopo aver tanto patito per le continue e violente piogge che si sono abbattute sull’Italia, in tantissimi adesso non aspettano altro che l’arrivo dell’estate. C’è chi tenta di rimettersi in forma per la bella stagione e c’è invece chi già sceglie cosa indosserà in spiaggia nel 2020. Tra le preferenze di uomini e donne (specialmente donne!) per il beachwear, i costumi Parah sono al primo posto.

Esistono tantissimi brand specializzati in costumi che sfornano ogni anno articoli di qualità ma per qualche strana ragione, i costumi Parah sono sempre i più acquistati e apprezzati. Scopriamo insieme qualcosa in più sul brand Parah, sulla nuova collezione 2020 e sui saldi di stagione.

La storia dei costumi Parah

Il marchio Parah nasce negli anni cinquanta del novecento ad opera dei coniugi Edda Paracchini e Giovanni Piazzalunga che cominciarono a introdurre sul mercato l’intimo femminile artigianale. Dopo un primo decennio di rodaggio tutto dedicato all’intimo, Parah decide di diversificare la sua produzione introducendo anche costumi e coordinati mare. Dal 1962, quindi, l’azienda inizia il suo nuovo cammino verso il beachwear.

Attraverso gli psichedelici e controversi anni settanta e ottanta, Parah si conferma come brand leader del settore e i suoi costumi da bagno fanno letteralmente il giro del mondo. L’originalità delle fantasie, l’audacia di alcuni modelli e la qualità dei materiali dei costumi Parah rendono giustizia al made in Italy che diventa sinonimo di eccellenza.

Dopo aver conquistato il mercato del beachwear, negli anni novanta Parah torna alle origini e comincia di nuovo a produrre – unitamente ai costumi da bagno – anche l’intimo. Nei decenni seguenti l’azienda investe sulla sperimentazione e sull’utilizzo di alcuni materiali rivoluzionari. L’intimo diventa più leggero ma resta strutturato e contenitivo e anche il range di taglie disponibili aumenta. Parah introduce sul mercato coppe più grandi sia per intimo che per i costumi in modo da andare incontro alle esigenze di tutte le donne.

Costumi Parah 2019 prezzi scontati e outlet

Non è un mistero, l’abbigliamento di qualità si paga. Questo vale per sia per l’abbigliamento generico che per intimo e costumi. Parah da sempre produce prodotti di qualità eccellente ed è sopratutto per questo motivo che tantissimi negli anni sono rimasti fedeli al brand. I prezzi dei costumi Parah non sono accessibili a tutti e di solito vanno dai 50 euro per uno slip o un reggiseno fino ai 160 euro di un costume intero. Più il modello è nuovo e dal design complesso e più il prezzo sale.

Le collezioni Parah sono sempre innovative nel design ma c’è di solito qualche elemento nostalgico che guarda al passato e che dona un tocco vintage ai costumi del brand. La collezione costumi Parah 2019 è un classico esempio di questa sovrapposizione di concetti e stili. Per la stagione primavera/estate 2019, Parah ha sfornato alcuni dei suoi costumi più belli e originali. I colori scelti per i due pezzi e gli interi sono accesi ma non esagerati – giallo, rosso intenso, petrolio, malva – e ogni costume ha un dettaglio che lo rende sexy ed elegante.

La maggior parte dei due pezzi ha incroci di fili che, creando trecce e nodi, seguono le forme del corpo femminile. Lo stesso design è stato ricreato sui costumi interi, realizzando incroci e sovrapposizioni bellissimi e senza tempo. Uno dei costumi interi più belli di tutta la collezione è senza dubbio il “Costume Intero Imbottito Ferretti Couture”. Questo particolare costume – disponibile in vari colori – spicca tra la ‘folla’ per il suo design che ricorda quasi un corsetto classico con le stecche di balena. E’ un costume di fattura moderna ma elegante e quasi senza tempo, uno di quegli acquisti destinato a durare nel tempo.

Le fantasie dei costumi Parah 2019 sono assai particolare e strizzano l’occhio all’estetica degli anni sessanta e settanta. Abbiamo infatti fantasie psichedeliche, stampe animalier e/o floreali, tropicali, optical, grafiche e dal sapore vintage. A ogni costume, sia intero che due pezzi, è possibile abbinare un copricostume a contrasto o della stessa fantasia. Ovviamente non tutte le fantasie hanno lo stesso range di taglie ma, generalmente, è possibile trovare costumi Parah dalla taglia…

40B alla 56B per gli interi

40B alla 52B per i bikini

40 alla 54 per gli slip mare

In attesa dell’uscita della nuova collezione 2020, vi segnaliamo che sul sito ufficiale del brand adesso potete trovare tutti i costumi Parah scontati fino al 50 per cento. Sul sito inoltre troverete una discreta selezione di abbigliamento e intimo sia femminile che maschile. Nonostante Parah sia principalmente conosciuta per i suoi costumi, nella sezione femminile Ready to Wear e quella maschile Loungewear potrete trovare articoli interessanti e originali. Cardigan, kimono, felpe, t-shirt, pantaloni di velluto e molto altro ancora vi aspettano online.

Se non siete amanti dello shopping online ma avete bisogno di provare e toccare con mano la qualità dei prodotti Parah, vi consigliamo di consultare la sezione store locator sul sito ufficiale del brand. Qui, inserendo la vostra località di riferimento, potrete trovare facilmente lo store più vicino a voi.

