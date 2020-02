Con il nuovo tavolo echt.zeit, TEAM 7 celebra l’autentico legno naturale lavorato a regola d’arte dalle sapienti mani degli artigiani austriaci. Il piano è imponente e primordiale ed è composto da due tavole di legno massello, entrambe provenienti da un unico grande tronco. Le gambe pannellate sono realizzate in acciaio e sono progettate per restare in secondo piano, proiettando tutta l’attenzione sulla bellezza del piano sovrastante.