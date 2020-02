Skema, la versatile soluzione filomuro di FerreroLegno

Innovare e rispondere alle diverse esigenze del mercato e dei progettisti in tema di chiusura degli ambienti salvaguardando lo stile: queste le peculiarità di Skema di FerreroLegno, sistema funzionale e su misura. Nato per risolvere spazi complessi e in grado di adattarsi anche a quelli più irregolari, è studiato per offrire una straordinaria libertà progettuale nobilitando ogni vano e rendendolo parte integrante del contesto. Tecnologicamente avanzato e caratterizzato da un design minimale, Skema è costituito da pannelli filomuro di varie dimensioni e di ridotto spessore in MDF idrofugo, che scompaiono per ridare nuove forme e funzionalità agli ambienti creando ripostigli o cabine armadio su misura, chiudendo vani sottoscala, vani cucina, nicchie e quadri di controllo.