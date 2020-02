Mabina Gioielli presenta due nuove parure d’argento 925, il cui protagonista è il cuore, per celebrare la ricorrenza più dolce e romantica dell’anno. L’innamorato potrà affidare alle delicate creazioni la propria missiva d’amore. Saranno i cuori di smalto rosso alternati a cuori rivestiti di zirconi che compongono il bracciale declinato in argento o argento rosato a far scoccare la scintilla?