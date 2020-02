Monte-Carlo Bay Hotel & Resort svela la sua nuova Suite Eleven

Sempre alla ricerca del meglio, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort prosegue con la creazione di momenti autentici e singolari per i propri ospiti. Dopo la Suite Rafael Nadal, a partire dall’aprile 2020, l’hotel proporrà una nuova Suite dal nome evocativo: Suite Eleven. Con accesso privato tramite ascensore che porta fino all’11º piano, interamente riservato alla suite, quest’ultima offre 195 m² d’interni di cui 21 m² di terrazza, una vista panoramica a 180° e prestazioni di altissima gamma, in una cornice dal design elegante e atemporale. Con le sue 2 camere, il suo ampio salone con sala da pranzo, in grado di accogliere fino a 10 persone, e con l’accesso diretto a una suite duplex di 68 mq, di cui 9 mq di terrazza, la Suite Eleven è la quintessenza dello stile elegante e rilassato di Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.