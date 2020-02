Il rinnovato Re delle Alpi Resort & SPA & Restaurant

Sublimazione di esperienze e tradizioni alpine, all’Hotel Re delle Alpi Resort & SPA & Restaurant di La Thuile, in Valle d’Aosta. Rinnovamento ed evoluzione si armonizzano perfettamente con le radici del luogo e la bellezza dell’ambiente. L’albergo 4 stelle lusso, a 2000 metri di quota, è gestito dalla famiglia Falzone. Al Re delle Alpi, nella stagione fredda, si arriva sci ai piedi o con servizio di gatto delle nevi (fornito dalla struttura stessa), in estate, invece, l’hotel si trova completamente immerso nella natura di alta quota e comodamente raggiungibile con la strada statale che porta verso il Colle del Piccolo San Bernardo e poi nel cuore dell’Alta Tarentaise nel dipartimento della Savoia, in Francia. La struttura nasce nel 1924 e di quegli anni conserva intatta l’eredità di una caserma militare costruita per le guardie di frontiera. Nel tempo ha cambiato destinazione d’uso, fino alla sua definitiva trasformazione ad albergo avvenuta nel 2005 grazie all’impegnativa ristrutturazione ad opera della nuova proprietà, Sofitur srl. Nel 2019, dopo un anno e mezzo di lavori, l’hotel ha ampliato la sua offerta ricettiva portandola da 14 a 26 camere e costruendo un’innovativa e grande Spa.