L’outfit uomo perfetto per la mezza stagione

Per gli inguaribili amanti delle stagioni miti, volendo positivamente vedere il classico bicchiere mezzo pieno, l’inverno è ormai in dirittura d’arrivo, e la mezza stagione è ormai alle porte! Passato San Valentino, il pazzerello marzo ci porterà in un batter d’occhio la primavera, e con essa temperature nuovamente miti e gradevoli, e outfit più piacevoli da indossare e meno ingombranti rispetto alla moda invernale.

Cambiamenti della mezza stagione

L’outfit da uomo perfetto per la mezza stagione è inevitabilmente casual e comodo, i tessuti si assottigliano e si fanno confortevoli, ti senti nuovamente padrone del tuo corpo, e, finalmente, spunta il sole e la Vitamina D ti conferisce sicurezza e consapevolezza del tuo fascino. Anche a livello cromatico, puoi finalmente abbandonare i cupi colori invernali, quali nero, grigio, marrone e blu navy, e rinnovare il guardaroba con scelte più solari, calde, positive e colorate, anche senza esagerare, con un bel beige, un grigio chiaro, panna, o l’intramontabile jeans. Su www.jole.it puoi trovare gli outfit più cool della nuova stagione.

I capi-spalla simbolo della mezza stagione

Tra i capi simbolo della stagione di mezzo nelle collezioni moda uomo, non possono mancare le giacche primaverili, sfoderabili o impermeabili, leggere e piacevoli da indossare. L’intramontabile trench è indiscusso protagonista di questa stagione, annodato in vita o lasciato aperto nelle giornate dal clima più mite, in colori tipicamente primaverili, dal bianco ghiaccio al beige, dall’azzurro cielo al grigio platino, e nella tipica lunghezza a mezza gamba, con pratiche tasche esterne e interne, e cappucci amovibili, con coulisse, o fissi. Altri capi-spalla padroni delle collezioni primaverili sono le giacche in denim, o in pelle, da biker o tecnici. Rendono il tuo outfit really stilish e si adattano a ogni occasione.

I completi uomo per la mezza stagione

Superata la loro accezione storica tipicamente elegante, i completi da uomo sono un ottimo elemento versatile e dinamico, che risponde ad ogni tendenza e ad ogni bisogno. I pantaloni diventano infatti fluidi, comodi, e i tagli sono rilassati e universali. Il gessato ricompare nelle passerelle della stagione primavera-estate 2020 su tessuti freschi e dinamici, per un look chic ma anche contemporaneo. Anche il doppiopetto ritorna prepotentemente nella mezza stagione, anche abbinato in modo inusuale a sneakers e pantaloni oversize.

I pantaloni preferiti per la mezza stagione

Shorts, bermuda, o classici, i pantaloni uomo per la mezza stagione si rivolgono a uomini che amano il comfort e la naturalezza. Lasciando i bermuda e i chinos ad occasioni veramente piuttosto informali, i pantaloni dalla lunghezza classica si presentano in tessuti freschi e dinamici, e si adattano a situazioni anche più ricercate e formali. Uno dei leitmotiv di questa stagione sarà il rapporto con la natura, sottolineato nella scelta di tessuti eco-sostenibili, stampe botaniche, tinte naturali, ad evidenziare e promuovere una grande sensibilità ecologica.

Accessori perfetti per completare gli outfit uomo mezza stagione

Non possiamo concludere questa interessante carrellata se non soffermandoci sugli accessori, immancabili per evidenziare il tuo stile personale. Occhiali da sole con lenti scure e forme squadrate e sofisticate, cravatte eleganti e sciarpe a scacchi, ma anche sandali avvolgenti da chiudere attorno alla caviglia, come quelli proposti da Hermès, un po’ eccentrici e sicuramente notevoli. Le borse poi spaziano da zaini XXL, capienti e oversized, preferibilmente logati, al marsupio, che pare rubare la scena delle collezioni 2020 per la mezza stagione e accompagna il tuo outfit, rigorosamente indossato allacciato di traverso attorno alla spalla, passando per ventiquattrore, tracolle e bowling bags.

Considerazioni finali

La parola d’ordine in linea di massima per gli outfit uomo perfetti per la mezza stagione è sicuramente la praticità. Il comfort non si lascia mettere al secondo posto da altri elementi, ma si accompagna comunque sapientemente a scelte glamour, di tendenza e che mostrano uno stile particolare e ricercato, mettendo in evidenza la tua personalità e sottolineando la tua unicità.