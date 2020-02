Dear Polly by Vilhelm Parfumerie New York

Una lettera d’amore racchiusa in un profumo: Dear Polly by Vilhelm Parfumerie New York. Familiare e nuova, avvolgente e rivitalizzante, è una fragranza per gli amanti, destinata a unirli anche quando sono lontani l’uno dall’altra. Le note di tè nero, come l’infuso con cui la donna amata si sveglia ogni mattina, riscaldano immediatamente la pelle. Poi si insinua l’aroma sensuale del muschio, aggiungendo profondità alla composizione e facendo da contrappunto al morbido fascino di mela e bergamotto che danzano nell’aria.