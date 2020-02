Coccole di primavera nella “Anna Spa” dell’Hotel Muchele di Postal

Un piccolo gioiello di design, così ama definirsi l’Hotel Muchele****S di Postal, vicino a Merano, struttura del gruppo dei Vinum Hotels. Raffinato e di charme, ma allo stesso tempo disinvolto e informale, l’hotel mette al centro l’ospite per trasformare ogni vacanza in un’esperienza indimenticabile. Anche dal punto di vista del benessere, grazie a una Spa giovane, con ambienti curati e un’ampia scelta di trattamenti che rispondono a tutte le esigenze. Grazie al clima mite della zona di Merano, già in aprile, con le prime belle giornate limpide, viene voglia di fare il pieno di sole.