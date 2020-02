Tre nuovi esclusivi trattamenti benessere al Thermes Marins Monte-Carlo

Dopo essersi lasciati alle spalle le vacanze invernali, giunge il momento di preparare il corpo e la mente in anticipo ai mesi più caldi. Thermes Marins Monte-Carlo, che recentemente ha ottenuto la certificazione “Green Gold Globe” per il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ha realizzato tre nuovi trattamenti (che si andranno ad aggiungere alla vasta gamma di servizi e di esclusivi programmi già presenti all’interno del tempio del benessere monegasco) dedicati alla cura di sé per rimettersi in perfetta forma psico-fisica per affrontare al meglio la stagione che verrà.