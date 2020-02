Nuovo The Eye Concentrate Miracle Broth™ by La Mer

Dalla sua creazione avvenuta più di 10 anni fa, The Eye Concentrate di La Mer ha avuto un grande successo ed è diventato un’icona a pieno titolo. Per proteggere gli occhi dagli effetti visibili delle crescenti minacce ambientali quotidiane, La Mer si è ispirata a The Concentrate per creare una formula concentrata di nuova generazione che nutre, idrata e aiuta a stabilizzare l’aspetto della fragile zona occhi. Il contorno occhi è così più liscio, più luminoso e visibilmente più sano.