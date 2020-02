Nel ladino ampezzano, la lingua di Cortina d’Ampezzo, “Šfarìa” è la polvere di neve, fiocchi leggeri che lentamente scendono dal cielo e delicatamente si appoggiano al suolo in nevicate farinose: il paesaggio intero si trasforma in un sogno. Acca Kappa ha deciso di racchiuderlo in un prezioso flacone creando un profumo che intreccia l’emozione della neve più soffice con le note resinose e balsamiche del pino e quelle aromatiche dell’artemisia.