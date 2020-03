Hair Rituel by Sisley crea un trattamento per i capelli colorati

Conservare un bel colore naturale e luminoso, come appena applicato, non è più una mission impossible. Ecco che Hair Rituel by Sisley presenta un nuovo trattamento per capelli colorati: Soin Lavant Perfecteur de Couleur à l’extrait de fleur d’Hibiscus. Si tratta di un nuovo alleato dei capelli, uno shampoo che prolunga l’intensità e la brillantezza del colore e, giorno dopo giorno, ravviva la luminosità delle méchés.