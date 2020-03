Alleato e nemico delle delizie di una serata, Straight to Heaven, White Cristal-Extreme di Kilian Paris, è una fragranza che porta la notte nell’ora più buia. Basato sull’iconica creazione Straight to Heaven, white cristal, il direttore creativo Kilian Hennessy e il profumiere Sidonie Lancesseur hanno testato i suoi limiti creando un percorso ancora più veloce che arrivi al cuore del paradiso. Straight to Heaven, White Cristal-Extreme passa al DNA centrale del profumo originale, isola un singolo accordo e lo estende al massimo: un sovradosaggio esplosivo di assoluto di rum profondamente infuso con Assoluta di Vaniglia. Da allora, personalità avvincenti sono cadute più e più volte dalla sua roccaforte afrodisiaca, rappresentando tutte le tentazioni proibite. Per chi conosce bene la fragranza, “sex magnet” è il suo secondo nome.