Motivi lancia una nuova denim collection, pensata per tutte le donne glamour che desiderano essere sempre al passo con le tendenze. E per questa stagione, è la moda degli 80 ad essere tornata in auge, divenendo la tendenza che fa da fil rouge a tutta la collezione del brand. Il mood trova la sua massima espressione nel lavoro fatto sull’iconico tessuto, che su alcuni modelli di pantaloni sovrappone diverse colorazioni di lavaggio, creando un vero e proprio patchtwork.