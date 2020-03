Rouge Allure Camélia by Chanel

Per questa creazione esclusiva, CHANEL prende in prestito uno dei simboli emblematici della maison, la Camelia, per reinterpretare gli iconici rossetti: Rouge Allure e Rouge Allure Velvet. Vestiti del fiore caro a Gabrielle Chanel e con il cappuccio dorato, diventano dei veri e propri oggetti da collezione.