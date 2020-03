Un’isola ‘fluttuante’ per la cucina in HI-MACS

Dopo ‘maminicuisine®’, la designer Charlotte Raynaud Hegenbart e Menuiserie Hegenbart presentano una cucina realizzata in HI-MACS® in una casa con una splendida vista sulla montagna di Sainte-Victoire, a pochi passi da Aix-en-Provence. L’abitare contemporaneo prevede spazi abitativi a pianta aperta, spaziosi, luminosi e in grado di conferire calore all’ambiente, i materiali diventano naturali con trame e venature preziose. Il cucinare non è più nascosto e cucina, pranzo, soggiorno diventano un unico ambiente.