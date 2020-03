I nuovissimi Dazzleshadow Extreme di M.A.C presentano intense tonalità per occhi con effetto metallo fuso. Questo innovativo ombretto vanta una texture cremosa che aderisce alle palpebre conferendo loro un colore saturo in una sola passata con finish metallico e di lunga tenuta. Disponibile in dieci vibranti e vulcanici colori, le singole cialde di Dazzleshadow vantano una formula ottimizzata a base di leganti (oli) che garantisce la miglior resa di colore e un’applicazione liscia come seta.