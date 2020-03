NUN Spa Museum presenta l’innovativa linea beauty Perlasium

L’esclusivo relais 5 stelle NUN Spa Museum situato nel centro storico di Assisi è il risultato di un attento e meticoloso restauro dell’antico monastero di Santa Caterina risalente al 1275: Il Resort dispone di 18 camere e suite tutte uniche, essenziali e di grande fascino contemporaneo. La NUN Spa Museum, ricavata tra le mura di un antico anfiteatro romano di cui si possono ancora ammirare i resti come in un museo, offre un benessere a 360° “immersi” nella storia. Per deliziarsi con una cucina gastronomica d’eccellenza a disposizione degli ospiti il ristorante del Relais.