J12 Paradoxe by Chanel

Nel 2000 con la versione in ceramica nera seguita da quella in ceramica bianca nel 2003, il J12 di Chanel, rivoluziona l’universo dell’orologeria imponendosi come la prima icona orologiera del XXI secolo. Fin dagli esordi, il J12 sovverte i codici. E a distanza di vent’anni, non ha perso nulla della sua irriverenza. Nero? Bianco? Nel 2020, il J12 sceglie entrambi i colori. Per la prima volta, bianco e nero si incontrano e si uniscono. Ma senza confondersi. Per creare una linea, un paradosso, una silhouette…un’allure.