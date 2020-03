Pure Color Desire Rouge Excess Lipstick e Sumptuous Rebel Length+Lift Mascara by...

Colore audace per le labbra con un risultato incredibile e mascara con applicatore che supera le aspettative, sono i must di Estée Lauder.

Pure Color Desire Rouge Excess Lipstick è un rossetto “che dà alla testa”, con un pigmento intenso e più idratazione, per una sensazione di comfort eccezionale e per un risultato perfetto con una sola passata. Tonalità ispirate dalle passerelle couture, Pure Color Desire Rouge Excess Lipstick è la definizione di lusso e di desiderio per le labbra.