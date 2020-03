Il trend della stagione primavera/estate 2020 ha visto un ritorno agli anni ’70. La lente può essere sia tonda che squadrata, ma deve essere maxi, in pieno stile revival. Meglio ancora se la lente è colorata oppure leggermente fumé. Fielmann propone montature in acetato sfumato ma anche in acciaio sottile, che rendono ogni occhiale un passepartout. Per gli amanti del tondo, ricordiamo un classico che non muore mai: il modello aviator.