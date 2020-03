Crème Éclat Anti-taches: Una soluzione naturale per illuminare l’incarnato.

Mentre Sérum Éclat Anti-taches -diventato ormai un cult- festeggia 15 anni di efficacia, la linea Vinoperfect si arricchisce di un nuovo trattamento: una crema giorno idratante ispirata proprio al siero e arricchita da preziosi principi attivi. I due prodotti agiscono in sinergia per mantenere la pelle radiosa tutto il giorno. Crème Éclat Anti-taches è un trattamento studiato per tutte le donne che desiderano correggere o prevenire la comparsa di macchie, a prescindere dalla loro origine (sole, acne, gravidanza), ma anche una soluzione efficace per uniformare e illuminare l’incarnato.

Un formula con il 97% di ingredienti di origine naturale che vede la combinazione di:

Viniferina – brevetto Caudalie, 62 volte più potente della Vitamina C, è una delle molecole più efficaci e naturali contro l’iperpigmentazione. Corregge tutti i tipi di macchie e ne previene la comparsa controllando l’enzima responsabile della sovrapproduzione di melanina. Allo stesso tempo, stimola la microcircolazione per aiutare la pelle a ritrovare la sua luminosità naturale.

– brevetto Caudalie, 62 volte più potente della Vitamina C, è una delle molecole più efficaci e naturali contro l’iperpigmentazione. Corregge tutti i tipi di macchie e ne previene la comparsa controllando l’enzima responsabile della sovrapproduzione di melanina. Allo stesso tempo, stimola la microcircolazione per aiutare la pelle a ritrovare la sua luminosità naturale. Niacinamide – meglio nota come Vitamina B3 , è una molecola ben tollerata da tutti i tipi di pelle, comprese quelle più sensibili, che uniforma l’incarnato progressivamente. Rinforza la barriera cutanea dallo stress ossidativo e dai danni causati dall’inquinamento.

– meglio nota come , è una molecola ben tollerata da tutti i tipi di pelle, comprese quelle più sensibili, che uniforma l’incarnato progressivamente. Rinforza la barriera cutanea dallo stress ossidativo e dai danni causati dall’inquinamento. Peonia Bianca – apprezzato in medicina cinese per le virtù terapeutiche, questo fiore è alleato ideale per migliorare l’aspetto di pelle spenta e opaca a causa di inquinamento e radicali liberi. 100% naturale, con proprietà anti-ossidanti per ritrovare splendore e luminosità.

A questi 3 ingredienti speciali si aggiungono:

Particelle perlate di origine 100% naturale e minerale che catturano la luce e rivelano lo splendore naturale della pelle, squalene dell’olio d’oliva, dalle proprietà nutrienti e glicerina vegetale di origine 100% naturale per idratare la pelle. La texture in gel si fonde sulla pelle e idrata senza ungere. Da applicare al mattino sulla pelle del viso e del collo dopo il Sérum Éclat Anti-taches.

Prezzo consigliato: €33,60 | 50ml

Una crema studiata per tutte le donne che desiderano correggere o prevenire la comparsa di macchie, a prescindere dalla loro origine (sole, acne, gravidanza), ma anche una soluzione ef cace per uniformare e illuminare l’incarnato.La texture in gel si fonde sulla pelle e idrata senza ungere. Arricchita con particelle perlate di origine naturale, dona alla pelle un tocco di splendore immediato. Da applicare al mattino sulla pelle del viso e del collo dopo il Sérum Vinoperfect Éclat Anti-taches.