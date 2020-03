Blumarine Let You Love Me, la nuova fragranza femminile

Profuma di audacia e sensualità, di grinta e femminilità, della forza invincibile di una donna appassionata che bacia l’uomo dei suoi sogni e gli dice: “I let you love me”. È la nuova fragranza Blumarine, che prende il nome dal celebre brano di Rita Ora, in cui a guidare il rapporto amoroso è lei. Le donne non hanno tempo da perdere nelle vecchie schermaglie amorose che affidavano al maschio il ruolo del cacciatore e alla femmina quello della magnifica preda. Da qui l’idea di vestire Let You Love Me con i motivi animalier, storica costante nella moda di Blumarine.