K-Way x Tthe Marc Jacobs per la Primavera/Estate 2020

Torna l’esclusiva collaborazione tra K-Way e THE Marc Jacobs. K-Way e Marc Jacobs hanno una storia comune di vecchia data, la loro ultima collaborazione risale infatti a nove anni fa. Sotto la direzione creativa di THE Marc Jacobs, i marchi si sono uniti ancora una volta per esplorare “La Giacca a Vento”. La collezione ha rivisitato l’iconica giacca K-Way Le Vrai Eiffel 3.0 e la tuta Pierrick con la stampa hero SS20 di THE Marc Jacobs, fondendo gli aspetti classici e funzionali di K-Way con la giocosità di THE Marc Jacobs.