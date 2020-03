libero 5000 Inlab, la soluzione Walk-In

libero 5000, una delle cabine doccia più iconiche della produzione duka, nota per l’eccezionale pulizia estetica e il perfetto equilibrio formale che la rendono ideale per ‘arredare’ qualsiasi ambiente bagno o wellness, residenziale o contract, è disponibile ora nella versione Inlab, per creare nuove e affascinanti configurazioni. libero 5000 Inlab, la proposta Walk-In ‘salvaspazio’, intelligente ed estremamente funzionale, è dotata di uno speciale sistema di apertura per cui la porta, scorrendo, scompare completamente dietro l’elemento fisso. La nuova cabina doccia si rivela, così, una soluzione ottimale per la progettazione di ambienti bagno di qualsiasi dimensione, dove diventa il punto focale e caratterizzante dello spazio.