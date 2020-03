U.S POLO ASSN. presenta le sneakers per la SS 2020

U.S. Polo Assn presenta un’esclusiva Limited Edition che celebra l’artigianalità e il gusto Made in Italy legati ad un brand che ha una storia autentica da raccontare. Tre modelli di sneakers uniche, dal look personalizzato che con creatività e fantasia evidenziano dettagli ispirati al mondo del Polo, sport che vede U.S. Polo Assn. l’ente americano per il gioco del polo attivo sin dal 1890.