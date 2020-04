Le cabine doccia con porte scorrevoli Provex

Provex – azienda produttrice di cabine e pareti per doccia e di accessori per l’ambiente bagno come sedute e maniglioni – in 45 anni di esperienza ha sviluppato l’impegno nell’assicurare il benessere nel bagno, progettando prodotti eleganti e di assoluta eccellenza, vero punto di incontro tra estetica e tecnologia, riconosciuti in Italia e nel mondo come espressione del Made in Italy più puro. Grazie a un profondo know-how dell’Azienda che si esprime attraverso un’avanzata tecnologia produttiva, Provex offre soluzioni personalizzate su misura per soddisfare qualsiasi richiesta estetica o funzionale.