Ylenia, la nuova cucina firmata Aran Cucine

In una cucina come Ylenia si respira un’atmosfera tradizionale, legata ai più genuini valori della famiglia e della convivialità. Per ARAN Cucine però, azienda sempre attenta all’andamento dei gusti e dei mercati, ‘tradizione’ non vuol dire ‘passato’, e significa piuttosto saper creare ambienti caldi e rassicuranti anche in contesti contemporanei. Così, l’ampio catalogo del modello è stato ampliato per il 2020 con l’introduzione di finiture ed elementi innovativi, ideali per incontrare il gusto di chi, pur apprezzando le linee essenziali, non rinuncia a dettagli classici come il telaio.