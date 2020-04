Mobili pieghevoli creati da Børge Mogensen per Carl Hansen & Son

Per il terzo anno consecutivo, Carl Hansen & Son amplia la sua gamma di mobili per esterni con un set creato da uno dei più iconici designer di mobili danesi. La mentalità funzionalista di Mogensen è espressa attraverso ogni dettaglio del tavolo e delle panche, create per riunire familiari e amici. Dopo l’uso possono essere ripiegati per occupare un posto minimo. Børge Mogensen era una funzionalista fino in fondo. I suoi figli Thomas e Peter sono cresciuti con un padre che trovava soluzioni alla maggior parte dei problemi che incontrava nella vita di tutti i giorni: “Nostro padre ha creato mobili praticamente per tutto ciò di cui avevamo bisogno a casa e nella vita”, dicono i suoi figli.