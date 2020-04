Un viaggio in tre video-tappe per celebrare Raffaello

Per tre giorni a partire dal 6 aprile, data dell’anniversario della morte di Raffaello, le Gallerie degli Uffizi lanciano un tour virtuale tra i capolavori dell’Urbinate custoditi nelle proprie collezioni.

Una viaggio in tre tappe per i 500 anni dalla scomparsa del grande artista di cui, come spiega il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, le Gallerie fiorentine ospitano “la più alta concentrazione al mondo di capolavori: è un privilegio condividerli online”; tra questi la Madonna della Seggiola e la Madonna del Cardellino.

Un tour virtuale tra le sale delle Gallerie degli Uffizi raccontano Raffaello tra capolavori e influenze

Il museo propone, sulla propria pagina Facebook, un trittico di video (uno al giorno per tre giorni consecutivi) dedicato al pittore urbinate e alle sue opere, custodite nel museo degli Uffizi e in quelli di Palazzo Pitti. Il primo video parte dal dipinto La morte di Raffaello realizzato da Rodolfo Morgari nel 1880, custodito alla Galleria d’arte moderna a Pitti, dove Cristian Spadoni racconta, anche attraverso le parole di Giorgio Vasari, l’immensa influenza del pittore marchigiano nella storia dell’arte.

Con il secondo video il visitatore virtuale accede alla sala di Saturno nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, dove lo stesso Schmidt, racconta quello che è forse il più leggendario ospite di questo spazio, la Madonna della Seggiola, da secoli considerato uno dei principali capolavori dell’intero Rinascimento.

Per l’ultimo approfondimento video il tour si sposta agli Uffizi, nella sala appositamente dedicata a Raffaello e a Michelangelo. Qui, tra le opere del Sanzio Anna Bisceglia, curatrice della pittura del Cinquecento, illustra, in particolare, la celeberrima Madonna del Cardellino. Affiancano il tour, gli approfondimenti quotidiani su Raffaello e i suoi dipinti, pubblicati sui profili uffizigalleries di Instagram e Twitter.

