Zegna Essenze Eau de Parfum Roman Wood by Ermenegildo Zegna

È la sesta composizione della collezione: ognuna è creata utilizzando gli ingredienti più fini e più rari in natura, provenienti da tutto il mondo.

Ispirato ai principi delle collezioni couture, ogni profumo è selezionato personalmente e brillantemente composto da un maestro profumiere per rivelare la sua espressione più vivida, ponendo in evidenza un ingrediente caratteristico e prezioso: l’esclusivo bergamotto di Zegna, raccolto da un singolo campo nella regione della Calabria. Con una versione più ricca di Essenze, Ermenegildo Zegna combina ancora una volta l’esigente semplicità e la maestria senza pari. Nasce così ROMAN WOOD. L’esclusivo bergamotto di Zegna mette in evidenza un drappo alto di cipresso aromatico. Pino romano e legno di cedro si alzano regalmente, mentre le note ambrate tremolanti accendono la base con una finitura brunita e riscaldata dal sole. L’esclusivo Bergamotto Italiano di Zegna è esaltato dalla nota energica e speziata del Pepe. La vivacità del Neroli e del Rosmarino crea un intreccio di aromi nelle note di cuore mentre il calore del Vetiver e della Fava Tonka completa l’effluvio con un’intensità e uno spessore potenti. L’esclusivo Bergamotto italiano di Zegna dona luminosità alla morbidezza vellutata del Gelsomino e alle note di Violetta mentre i toni vigorosi del Giglio Fiorentino e del Muschio attribuiscono un’intensità boisé duratura. Il Bergamotto italiano esclusivo di Zegna esalta la presenza opulenta della Rosa e del Patchouli. L’intensità del prezioso Accordo di Oud è amplificata dalla note calde e sensuali dell’Ambra. La frizzante nota agrumata di Mediterranean Neroli e la freschezza verde del Dragoncello creano un netto contrasto con il calore delle note di Zafferano e la presenza intensa e fumé dell’Incenso. Le note speziate del Cardamomo Verde e dell’esclusivo Bergamotto Italiano di Zegna si contrappongono al calore dell’accordo di Caffé Santos e Legno di Cedro. La presenza vivace dell’Ambroxe la ricchezza della Vaniglia conferiscono un’intensità persistente e un carattere inconfondibile.

I flaconi della Zegna Essenze Eau de Parfum esprimono potere e sofisticatezza del moderno design italiano. Finemente racchiuse in un vetro scuro e spesso, le fragranze sono caratterizzate da un classico tappo nero magnetico bilanciato da una base profonda. Tutti i flaconi hanno le dimensioni ideali per poter essere trasportate in viaggio (100 ml). Ogni etichetta delle esclusive sei fragranze ha un colore identificativo per distinguere il raro ingrediente, personalizzata con brillanti accenti grafici in metallo dorato:

Roman Wood – Verde Acqua Seducente

Italian Bergamot – Verde Lussureggiante

Florentine Iris – Viola Reale

Indonesian Oud – Ambrato Scuro

Mediterranean Neroli – Azzurro

Madras Cardamom – Marrone Chiaro Profondo